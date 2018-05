14 aastat tänaval: kassihärra Ville tahab vanaduspõlve veeta ilma hädadeta

2017. aasta detsembris püüti Ville lõpuks kinni ning viidi Tartu Koduta Loomade Varjupaika, kust ta jõudis MTÜ Eesti Kassisõprade Kogukond hoole alla. Elu näinud Ville viidi Timmu loomakliinikusse, kus tehti korda palju valu põhjustanud suu. Kassihärra jäi küll ilma suuremast osast hammastest, ent samuti kadusid tema piinad. Üllatusena selgus, et terved olid Ville neerud ja kilpnääre — terve elu õues elanud ja sellises vanuses kassi puhul on tegemist lausa imega ning eeldatavasti ootab Villet ees veel mitu aastat elamist.

Ville elab nüüd noore pere juures ja ootab koos perenaisega uue ilmakodaniku sündi. Kodueluga on Ville täielikult sina peal: armastab inimese seltsi, nurrub nagu mootori peal ja oskab hinnata pehmet magamisaset. Maid jagab Ville nüüd kassipreili Steffiga, kellega neil on imehea klapp ning rivaalitsemisest pole juttugi.

Kass on küll armastavas kodus, ent sellegipoolest MTÜ Eesti Kassisõprade Kogukond «Seenioride Klubi» liige ning MTÜ katab kõik tema raviarved. ​Klubisse kuuluvad raske minevikuga vähemalt kümne aasta vanused kassid, kes on päästetud viimasest süstist — MTÜ eestvedajad leiavad, et ka vanad loomad väärivad abi ning meie ühiskonna suhtumine, et seenioreid pole vaja, peab kaduma.