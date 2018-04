Lustakad kaadrid: fotograaf sai videosse pingviinid, kes tema kaameraid varastada püüdsid

Ühel hetkel leidis austraallane, kes viimase kümne aasta jooksul korduvalt Antarktikas filmimas on käinud, et mitmed tema kaameratest olid ümber lükatud. Müsteerium lahenes, kui Powell lindistatut läbi vaatama asus — süüdlasteks olid pingviinid ise, kes kaameraobjektiivi nokaga torkisid ja kaamerat üles tõsta proovisid.

«Ma tahtsin oma Antarktikas veedetud aega võimalikult hästi ära kasutada ja võtsin seetõttu kaasa hulga GoPro kaameraid, et need mitmele poole üles seada,» rääkis Powell. «Kui ma aga nende juurde tagasi jõudsin, olid mitmed ümber lükatud.»

Powell nentis, et videote vaatamine tegi tema tuju tõeliselt heaks ja ta teab nüüd, mis tunne on pingviinide saagiks langevatel kaladel, kes viimase asjana nende hirmuäratavat suud näevad. «Ma arvan, et kaamerate must objektiiv meenutas neile kivikesi, mida nad oma pesade jaoks korjavad ning seetõttu nad neid kaasa võtta proovisidki,» nentis Powell. «Kui ma aga suuremaid kaameraid filmima jätan, ignoreerivad nad neid täielikult.»