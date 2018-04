Imeline armastuslugu: kurg lendab igal aastal tuhandeid kilomeetreid, et oma kallima juurde jõuda

Peagi avastas mees, et samal ajal igal aastal saabus tema Malenaks ristitud sulise sõbra juurde isane valge-toonekurg, keda ta hakkas hüüdma Klepetaniks. Klepetani jala küljes on rõngas, millel seisvate andmete kohaselt veedab ta suurema osa aastast Lõuna-Aafrika vabariigis ja võtab igal kevadel ette 12 000-kilomeetrise lennu Horvaatiasse, et Malena kõrval olla.

Nüüdseks on Klepetan Malena juures käinud juba 16 aastat ning nad on koos kaks kuud, kuni nende järeltulijad pikaks reisiks piisavalt vanad on ja siis koos Klepetaniga Aafrikasse lendavad. Vokici sõnul on hüvastijätud Malenale rasked. «Tema söögiisu kaob ning kui Klepetanil on aeg lahkuda, läheb Malena peitu,» nentis Vokic. «Ta justkui annab Klepetanile teada, et ei suuda jälle hüvasti jätta. Nende side on tõeliselt armas.»