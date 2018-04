Huvitav teada: 5 kaunist kassitõugu, kellest sa tõenäoliselt kuulnud ei ole

York chocolate

FOTO: By Nickstein00 [Public domain], from Wikimedia Commons

York Chocolate ehk yorki šokolaadkass on üpriski uus tõug, mida iseloomustavad pikk ja siidine kasukas ning suured teravatipulised kõrvad. Tõug sai alguse New Yorgi osariigis 1980. aastatel ning sealt tuli ka selle nimi. Yorkid on tõelised sülekassid — nad armastavad inimeste lähedust ja hellitusi ning on lisaks sellele ka intelligentsed, uudishimulikud ja energilised.

Nebelung

FOTO: By The original uploader was MCB at English Wikipedia [CC BY-SA 2.5 or CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Kindlasti oled sa kuulnud vene sinistest kassidest — nebelungid on nende kasside pikakarvalised sugulased. See majesteetliku välimusega tõug on tuntud oma suitsuhalli kasuka, pikkade kaunite karvade ja erkroheliste silmade poolest. Kui vene sinised on tuntud tõug olnud juba 1800. aastate lõpust, siis nebelungide algus jääb 1980. aastatesse, kui isane vene sinine kass paaritati pikakarvalisuse geeni kandva emase kassiga. Nebelungid on intelligentsed ja hea iseloomuga. Neid kirjeldatakse tihti kui tagasihoidlikke, vaikseid ja rahulikke kasse.

Kõmri kass

FOTO: By Heikki Siltala [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Kui nebelungid on vene siniste pikakarvalised sugulased, siis kõmri kass on populaarse sabatu manksi kassi pika karvaga versioon. Ka kõmri kassidel puudub saba ning nende pehme karv läheb keha tagaosas sujuvalt pikemaks. Kõmri kassid on sõbralikud ja leplikud. Neid võrreldakse kassi kehas oleva koeraga, sest neile meeldib mängida äratoomismängu, uriseda ja oma omanikul pidevalt järel käia.

Laperm

FOTO: MAJA SUSLIN / SCANPIX / SCANPIX SWEDEN / Scanpix

Lapermi silmapaistvaimaks tunnuseks on tema krussis karvaga kasukas. Selle tõu esindajad võivad olla nii pika- kui lühikarvalised, ent nende karv on alati kähar. Lapermile pani aluse kassipoeg, kes esialgu karvutuna sündis end siis krussis kasuka kasvatas. Kräsulise karva geen kandus edasi ka tema järeltulijatele. Lapermid on uudishimulikud ja sõbralikud kassid kes üldiselt palju häält ei tee. Nad on ka hüpoallergeensed ning kassiallergiat põdevatel inimestel on nende seltskonnas võrreldes mõne teise kassitõuga oluliselt kergem olla.

Korat

FOTO: Pontus Lundahl / Scanpix / Scanpix Sweden / Scanpix