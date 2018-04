Päevakäpp: hell Pelle on kodu oodanud kolm aastat

«Teiste kassidega saab ka väga hästi läbi ja üldse vana rahu ise. On-on. Ta võib täiesti rahulikult omaette toimetada ja ei kaeba ega rahmelda, samas ikka saad kohe aru, kuidas tal silm särama lööb, kui pai teed ja sügad ja juttu puhud temaga. Kohe jookseb naerunäoga — süda on tal ikka inimarmastust ääreni täis! Ilus suur poiss, täies elujõus. Ja no muidugi on kastreeritud, kiibitud ja vaktsineeritud.»

See on tõsi. Need suurepärased omadused on hellal ja armsal Pellel tõesti olemas ja enamgi veel.

Puudu on ainult keegi, kes temast niimoodi räägiks. Ütleks «minu Pelle» või «meie Pelle», õpiks iga päevaga teda paremini tundma, oma pereliikmena armastama ja tema vastuarmastust nautima. Kui sinus nüüd miski natukenegi värelema lõi või Pelle peale mõtlemine lihtsalt seest soojaks tegi, siis on päris suur tõenäosus, et just sinu juurde ta kuulubki.