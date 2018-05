Haruldane juhtum: koer peab kandma spetsiaalset kostüümi, sest on inimeste vastu allergiline

«Ma võtsin Cruella 2014. aastal ja sain peagi aru, et midagi oli valesti,» meenutas Sieck. «Ta tuju oli halb ning tema nahk, mis esialgu kerget ärritust üles näitas, muutus peagi ääretult sügelevaks ja hakkas karva kaotama.»

FOTO: Ripley Entertainment Inc. / Cate / Caters News Agency / Scanpix

Sieck viis Cruella ka allergiatesti tegema ning lõpuks selguski, et koer oli allergiline inimeste, täpsemalt inimkõõma vastu. «Justnagu inimestel on koera- ja kassiallergiad, võib koertel olla inimeseallergia,» ütles Sieck. «Ma ei suutnud seda uskuda.» Lisaks kõõmale on koer allergiline ka näiteks ohakate, mändide, rukki, sipelgate ja tarakanide vastu.