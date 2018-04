Narva suvilapiirkonnast leiti happega üle valatud kassid

Kassipäästja kutsus appi MTÜ Kasside Turvakodu ning sotsiaalmeediasse postitatud üleskutse kaudu leiti inimene, kes oli nõus Tartust Narva sõitma, kassid auto peale võtma ja nad siis Tallinnasse kliinikusse toimetama. Veterinaaride juures selgus, et ühe kassi nahka oli hape söövitanud sügavad haavad. Teise kiisu vigastused on küll väiksemad, kuid temagi vajab spetsiaalset hoolitsust, sest haavandid kipitavad ja tekitavad püsivat valu.

«Kõik kiisud on ääretult sõbralikud, kuid inimesed, kellele suvilad kuuluvad kasse ei salli,» nentis Mathiesen. «Kevade tulekuga käib suvilates aga rohkem inimesi ja nii meie kui ka leidja oleme kasside pärast sügavas mures. Kui ühtedele anti mürki ning teised valati happega üle, on sõnadetagi selge, kui ohtlik nendel kassidel seal piirkonnas on. Oleme omalt poolt andnud nõusoleku neid kiisusid aidata, kuid meie käed on seotud kuniks meil ei ole ajutisi hoiukodusid, kuhu kassid pärast esmaseid terviseprotseduure paigutada.»