Sarvilised põrgulised: Walesi kuurortlinna on täielikult vallutanud kitsekari

Llandudno on pikka aega koduks olnud kašmiiri kitsedele, kes seni on aega veetnud linna piiridest väljas rannikul. Nüüd paistab aga, et loomadel on hakanud igav, sest nad on asunud tungima linnatänavatele. Loomad käivad uudistamas kohalikku algkooli, jalutavad vabalt ringi ja hävitavad inimeste koduaedades kasvavaid taimi. Linnaelanikud aga pahaks ei pane ja on oma neljajalgsete kaaselanike üle uhked.

Ysgol San Siori kooli direktor Ian Jones nentis, et kitsed on küll armsad, kuid söövad liiga palju. «Koolimaja juures on õunaaed ja nad on selle tühjaks puginud,» sõnas Jones. «Tavaliselt peame me nad hommikuti kooli territooriumilt ära ajama ning lastele pakub see palju nalja.»