Päevakäpp: lastesõber Barsik otsib kodu, kuhu alatiseks jääda

Kuigi Barsiku minevik on kurb — ta kaotas oma eelmise kodu, kui omanik suri — on kassipoiss suutnud säilitada oma elurõõmu. Tema hoiukodu ütleb alatasa, et teist nii muhedat ja mõnusat kassi pole nad enne kohanud. Barsik peab lugu pehmetest paikätest, armastab lastega seltsida ning just laste kaisus meeldib talle kõik ööd veeta. Ilmselt on Barsik mõistnud, et just lapsed on need, kes krõbinakausid kuhjaga täis valavad ning magamamineku ajal hästi voodi serva poevad, et Barsik saaks ise voodi kõige pehmemal kohal magada.