Video: Häädemeeste lähedalt leiti autolt löögi saanud mäger

Teataja saadetud pilte ja videot vaadates tekkis metsloomapäästjatel kahtlus, et tegu võib olla tiine emamägraga. Kiire konsulteerimine riigi ametiasutustega andis vabatahtlikele info, et jahiulukiks peetavat looma abistada pole vaja ning lahenduseks oleks jahimehe kutsumine. Võimalus, et tegemist võib olla emase tiine loomaga ei lubanud neil aga seda sammu astuda.