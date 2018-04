Jahmatav vaatepilt: räämas majast leiti 10 000 haruldast kilpkonna

Kohalikele võimudel on ka teada, kes kilpkonnakoloonia taga on ning praeguseks on arreteeritud kaks meest ja naine, kellele maja kuulub. Kui korrakaitsjad maja juurde jõudsid, olid mehed parajasti surnud kilpkonni maha matmas. Kilpkonni koguti tõenäoliselt selleks, et need riigist illegaalselt välja toimetada ja maha müüa.