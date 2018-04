Pärnus päästeti suitsusurmast kass

24. aprillil kella 2.30 teatati, et Pärnus Suur-Kuke tänaval on ridaelamus suits. Kohale saabunud päästjad selgitasid välja, et esimesel korrusel põleb saun. Üks päästjate suitsusukeldumispaar hakkas tegelema põlengu kustutamisega, teine tõi suitsu täis ruumidest välja kassi. Põlengut alguses ise kustutada üritanud mees sai kergeid põletushaavu ning talle andsid esmaabi kiirabitöötajad.