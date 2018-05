Otsusele eelnesid tulised vaidlused ning kahtlustati, et valimise korraldajad on hundi juba ette võitjaks määranud. Tõsi on see, et rahvaküsitlust rahvuslooma valimiseks ei korraldatud. Hundi valis rahvusloomaks ligi 20 loodushoiu ja kultuuriga seotud asutust või ühendust.