Video: inimesed aitasid konnad õhtuhämaruses üle tee

Konnad lähevad üle teede, et suveks toitumiskohtadesse jõuda. Kuue aasta jooksul on vabatahtlikud üle tee aidanud uskumatuna tunduvad 100 000 kahepaikset. Kuna konnade kevadine ränne toimub väga lühikese aja jooksul, on neid näha massiliselt. Tagasitulek talvituskohtadesse on aga sujuvam ja selliseid hiigelrändeid ei toimu.