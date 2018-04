Loomaarst vastab: miks tuleb kassil suust halba lõhna?

«Meil on kodus umbes kolmeaastane kass. Kuna ta on «lastekodulaps» ja väga tundlik muutustele, pole me veel julgenud teda arstikülastusega traumeerida. Mureks on kassi kollased hambad ja suust tulev väga halb lõhn. Kuidas asja parandada?»

Vastab PetCity Rannamõisa ja Pärnu loomakliinikute peaarst dr. Heli Säre:

Kolmeaastane kass on juba täisealine ning muutustega tuleb teda aegamööda harjutada. Kindlasti oleks vajalik külastada vähemalt kord aastas loomaarsti, et teostada korraline vaktsineerimine ja üldine ülevaatus.

Esimese asjana tuleb kass harjutada transpordipuuriga — selleks pane puuri lemmikule meeldivat toitu ning jäta puur põrandale, et kass saaks sellesse ise sisse minna. Lisaks võib puuri pihustada kasside rahulolutunde feromooni, näiteks Feliway, mille puhul on tegu kassi liigiomase feromooniga, mis tekitab heaolu ja kindlustunnet. Inimene selle lõhna ei tunne.

Kui kass on transpordipuuriga harjunud ja läheb sinna sisse vabatahtlikult, saab ta liigset stressi tekitamata loomakliinikusse transportida. Loomakliinikus võib olla vajalik teostada rahustus, et suuõõs korralikult üle vaadata ja teha kindlaks, kas esineb hambakivi või on mõni hammastest murdunud. Hambakivi olemasolul see eemaldatakse ning katkistest hammastest tehakse röntgen, mille põhjal otsustatakse, kas mõnest neist peab kiisu ilma jääma. Nende protseduuride jaoks tehakse kassile anesteesia ning seega ei ole need loomale valulikud. Protseduurijärgselt saab kass valuvaigisteid ja näidustusel ka antibiootikume.

Kui hambakivi juba tekkinud on, ei saa kassiomanik kodus palju teha, sest ilma loomaarsti professionaalse abita sellest vabaneda võimalik ei ole. Et aga hambakattu ja hambakivi juurde ei tekiks, tuleks kassil hambaid pesta. Kasside jaoks on loodud spetsiaalsed hambaharjad ja neile sobib vaid lemmikloomade hambapasta. See on meeldiva pasteedimaitsega ja ei sisalda fluoriidi. Pesema peaks hambaid vähemalt 5 korda nädalas. Samuti on võimalik hambakattu vähendada spetsiaalse merevetikapulbri abil, mis käib joogivette või toidu sisse. See muudab sülje pH-taset ja aitab ära hoida hambakatu tekkimist.

Kui loomaarst on kiisu hambad üle vaadanud ja teostanud vajalikud protseduurid, peaks loomaomanik oma neljajalgse sõbra hammaste hügieeniga igapäevaselt tegelema. PetCity Rannamõisa loomakliinikus on võimalik konsulteerida hambaarst dr. Marili Kösteriga, kes loomade suuhügieeni kohta detailsemat nõu jagada saab. Samuti on PetCity loomakliinikus esmane hammaste ülevaatus ja kontroll tasuta.