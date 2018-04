«Hommik lemmikutega»: milline on kassitõug, mis sobib igasse perre?

Samuti saame informatsiooni afganistani hurdast — koeratõust, mis meie tänavatel kunagi moekoerana silma paistis, ent keda tänapäeval oluliselt harvemini näha on. Seda aga seetõttu, et nende elegantsete koerte kohta on ringi liikumas palju külajutte, mis eestlastest ostuhuvilised lihtsalt ära hirmutavad. Selliste legendide hulka kuulub näiteks alusetu info, et afganistani hurt vajab igapäevaselt 20-kilomeetriseid jooksuringe. Ka kammima ei pea seda pikakarvalist koera lõpmatult ning piisab vaid tema korra nädalas pesemisest.