Ootamatu leid: koera kõhust avastatud kasvaja osutus neljaks mängukaruks

Maisy perenaine Jane Dickinson sõnas, et mänguasjad kuulusid pere chihuahuadele. «Maisyl on harjumus chihuahuade lelud ära varastada ning nendega ise mängida,» ütles Dickingson. «Ma ei ole aga varem tähele pannud, et ta neid süüa üritanud oleks.» Naine lisas ka, et seni on Maisy toitumisharjumused olnud täiesti normaalsed ning ta pole kunagi ühtegi mänguasja ära söönud.