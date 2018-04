Mitte mingi allaandja: otsusekindel kass kõndis 20 kilomeetrit, et jõuda tagasi koju, kus teda ei tahetud

Reede ja 13 on traditsiooniliselt seotud ebaõnnega, ent kass Toby jaoks oli see päev, mil ta läks oma uue perenaisega koju. Nüüd on Toby uueks pereks kaks inimest ja kaks kassi, kellega ta vaid loetud päevadega kokku on kasvanud. «Me oleme kindlad, et Toby läks õigesse koju,» sõnas Lynn. «Juba praegu tundub, et ta on seal elanud terve oma elu ja me oleme tema üle tõesti õnnelikud.»