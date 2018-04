Video: vaata, millega tasub arvestada perre koera võttes

Neljajalgse pereliikme võtmine on kahtlemata elevust, kuid ka veidi hirmu tekitav sündmus. Seetõttu peaks iga tulevane koeraomanik esialgu läbi mõtlema, kas tema ise ja tema pere on uue sõbra jaoks valmis.

Kõige esimesena tuleks mõelda jalutuskäikudele, sest olenevalt koera suurusest ja aktiivsusest kulub sellele päevas kuni poolteist tundi ning pole tähtis, mis ilm väljas on — kui kutsal vaja minna on, tuleb seda teha.

Kõige tähtsam on aga kogu pere nõusolek. Koera võtmine on vastutus ja see ei tohiks olla otsus, mis on tehtud uisapäisa ja põhjalikult kaalumata. Kui kõik pereliikmed on uue seltsilisega nõus ja valmis ka tema eest hoolitsema, on lihtsam nii koeral endal kui ka tema kahejalgsetel kaaslastel.