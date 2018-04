Pikakõrvaline üllatus: loomapäästjad tõttasid Tallinnas appi jänkunelikule

Seetõttu otsustasid vabatahtlikud pojad ära tuua ning viia Metsloomaühingu Harjumaa piirkonnajuhi Eino juurde. Kohapeal selgus, et pesakonna kaks pisemat olid väga kõhnad ja nälginud. Eino nägi kolmikute sööma saamisega kurja vaeva ja nende lutipudeliga harjutamine oli raske. Tänaseks on Eino pingutused vilja kandnud ning praegu kosuvad jänesepojad hästi ja söövad ilusasti.

Eile jõudis Metsloomaühinguni aga teade ühelt Õismäe lasteaialt, mille hoovist lapsed väikese jänesepoja leidsid ja õpetajale viisid. Kuna lasteaia mänguplats ei ole jänesepojale kindlasti turvaline elupaik ning lisaks oli ta juba pesast ära toodud, otsustati ka see pikk-kõrv Eino juurde viia. Jänesepoegasid on väga raske üles kasvatada, nende suremus on väga suur. Varasematest kogemustest on vabatahtlikud õppinud, et mitut poega koos on lihtsam sööma saada ning koos olles on neil ka suurem võimalus ellu jääda. Praegu näebki Eino vaeva, et ka neljas jänesepoeg sööma saada.

Looma- ja linnupoegade hooaeg algas ning iga päev tuleb Metsloomaühingule väga palju teateid abi vajavatest või vigastatud karvastest ja sulelistest. Kui tunned, et Metsloomaühingu töö sind kõnetab ning arvade et see on vajalik ning tahaksid vabatahtlikke aidata, siis selleks on neil annetuskonto:

Eesti Metsloomaühing

EE952200221067573100

Swedbank

Selgitus: «Jänesepojad« või «metsloomade ja -lindude abistamiseks».

Kui leiad jänesepoja, siis tema koju viimine on rangelt ebasoovitatav ning tekitab loomakesele vaid kahju. Kui sulle tundub, et jänesepoeg on kohas, mis ei ole talle turvaline või tundub, et temaga pole kõik korras, tegutse järgmiselt: