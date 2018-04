Päevakäpp: väljakutseid pakkuv Reti ootab oma kodu

Kui tühi kõht näpistas, ei pidanud ta paljuks lausa müügiluugi kaudu siseneda — mis sa hing suure näljaga ikka teed. Töötajad otsisid abi ja nii ta Pesaleidja hoole alla sattus. Kindlasti oli ta oma varasemas elus olnud kodune kass, aga nagu kahjuks vahel juhtub, jäi ühel hetkel lihtsalt üleliigseks.

Reti on väga ilusa kasuka ja tolmuharja meenutava sabaga omapärane kassineiu. Tema kodu on tema kindlus ja ta annab endast kõik, et inimesed, kes on külla tulnud, sellest ka aru saaks. Ta kaitseb temale tuttavaks saanud territooriumi suurima valvsusega, hetkel on selleks hoiukodu, kus nii mõnigi Retile võõras inimene on ka tema käest karistada saanud. Eks ta enda arvates teeb ju head, ta üritab kaitsta oma inimest ja kodu, aga tihtilugu kipub ta alahindama oma küünte ja hammaste teravust. Sel kohal olekski vaja inimese abi, kes oleks kannatalik ja õpetaks talle, et külalisi ei ole vaja karta.

Oma energiat armastab ta elada välja kihutades mööda elamist ringi, ajades taga palli või sulepulka ja tehes rekordilise kõrgusega hüppeid. Oma inimese meelelahutuseks tavatseb ta seda teha erinevate urinate ja kurrumiste saatel. Kui korterile on juba mitu tiiru peale tehtud, siis sätib ta end aknalauale, kus ta läbi aknaklaasi üritab linnukesi püüda. Just sellistel hetkedel võib kassikese pilgust välja lugeda, et ta tegelikult tahaks oma isiklikus koduhoovis ringi joosta, sest toas hakkab vaikselt igavaks muutuma.

Kiisu kohandab ka oma päevaseid tegemisi vastavalt sellele, et kuidas inimese päevakava ette näeb, hommikul ärkab ta äratuskella peale ning pärast sirutamist tuleb ja uurib, et kas ka inimene on silmad lahti teinud. Õhtul, kui tuled kustu lähevad siis sätib ka tema end voodijalutsisse, et puhata välja oma päevastest tegemistest.

Reti koduks peaks olema koht, kus on rahulik keskkond ja ei ole teisi loomi, ideaalne oleks kodu, kus ta saaks ka õues käia ja seal oma energia välja elada. Kogu tema keeruline sisemaailm vajab kannatlikkust ning talle tuleb anda natukene aega, et ta uut ümbrust usaldama hakkaks. Kui ta on inimesega harjunud ning teda tundma õppinud siis saab temast kiiresti truu ja armas kaaslane, kes magab süles, lunib pai ning teeb päeva huvitavaks oma ilmekate juttude ning spontaansete sprintidega.