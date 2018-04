Tõeline kangelane: noor koer päästis kuueaastase poisi uppumissurmast

«Fallonil on vedanud — ta sai endale tõelise sõbra,» nentis poisi isa ja lisas, et premeeris koera suure burgeri- ja vorstiõhtusöögiga. Kui Falloni pere endale koera otsis, kartsid nad esialgu, et Yeti on liiga suur. Nüüd teavad nad aga, et nende armastatud kaaslase suurim osa on tema lahke ja abivalmis süda.