Päevakäpp: kassitüdruk Tibbsi koduootus on veninud aastatepikkuseks

Esimesel õhtul peitus Tibbs sügavale pessa ning lootis, et ta on endiselt nähtamatu just nii, nagu tänavalgi. Järsku aga ilmusid nähtavale käed — hirmutavad, võib-olla et isegi ohtlikud käed tõusid Tibbsi poole ning kassitirts pigistas silmad hirmust kinni. Seekordsed käed aga ei teinudki halba. Need käed tõstsid pessa kausi koos maitsva konserviga ja kohendasid pesaalust tekki.

Nüüdseks on sellest kõledast ja vihmasest päevast möödunud peaaegu kolm aastat ning tundub, et kõik on endiselt samamoodi nagu tookord. Õues on hall, Tibbs on endiselt turvakodus ning nähtamatu. Mitte keegi ei märka suurte unistustega õnnetut Tibbsi — kassitirtsu, kelle südames paisub suur unistus oma kodust. Kohast, kus ta ei ole iialgi nähtamatu, kus pehmed käed on samuti konservi andmiseks ning kus õpetatakse, mida tähendab tingimusteta armastus.