Uskumatu pühendumus: naine maksis kassi neerusiirdamise eest üüratu summa

Boydi 17-aastane kass Stanley vajas eelmise aasta lõpus uut neeru ning naine ei kahelnud hetkekski oma otsust see talle võimaldada. Operatsiooni maksumuseks kulunes aga tervelt 40 protsenti naise aastasest sissetulekust: 19 000 dollarit ehk veidi üle 15 000 euro.

Stanley neerudoonoriks sai kaheaastane Jay, kelle Boyd varjupaigast võttis. Lisaks Stanleyle ja Jayle on Boydil veel neli kassi, ent naise enda sõnul oli Stanley elu päästmine talle tähtsaim. «Ma ei teadnud, kas Stanley operatsioon õnnestub või ei, kuid ma tahtsin tema heaks kõik, mis võimalik,» nentis Boyd. «Kuid ta taastub kenasti ja on rõõmsameelne ning see on palju tähtsam, kui ükski rahasumma.»

Boydi sõnul on ta üldiselt tagasihoidlik kulutaja ning hoiab raha kokku kõikjalt, kus võimalik. Naisel pole ühtegi võlga, ta sõidab kasutatud autoga ning ostab riideid taaskasutuskeskustest. Naise arvates on Stanley operatsioonist rääkimine võimalus inimestele näidata, et hoolika plaaneerimisega on igaühel võimalus kõrvale panna suuremaid rahasummasid, mida siis millelegi tõeliselt tähtsale kulutada.

Pole kahtlustki, et Stanley on naisele tõepoolest tähtis. «Ma armastan kõiki oma kasse, ent Stanley on neist enim inimese moodi,» ütles Boyd. «Ta on häälekas suhtleja, hoiab ebatavaliselt hästi silmsidet ning kui ma olen tööl, istub ta aknalaual ja ootab mu naasmist.»