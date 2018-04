Südantsoojendav vaatepilt: gorilla ei suuda oma vastsündinu hellitamist lõpetada

Gorillapoiss sai endale nimeks Moke, mis tähendab lingala keeles väikest või pisikest. Moke vanemateks on 15-aastane Calaya ja 26-aastane Baraka. Calaya on oma emarolliga seni suurepäraselt hakkama saanud: ta imetab gorillabeebit regulaarselt ning ei lahku temast hetkekski. Seetõttu võtsid talitajad vastu ka otsuse gorillasid mitte segada ning usaldasid lapse täielikult Calaya hoole alla. Praegu on suletud ka loomaaia inimahvide maja, et Calaya ja Moke täielikku privaatsust nautida saaks.