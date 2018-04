Humoorikas video: kassid on hädas pealetükkiva pesukaruga

Tegu pole aga metsiku pesukaruga: loom kuulub venelanna Olga Babkinale, kes tema igapäevategemisi Instagramis dokumenteerib. Lisaks pealetükkivale pesukarule ja kassidele omab Babkina ka rebast, tuhkrut ja koera ja nagu tema teistest videotest selgub, on kasside külmad tunded pesukaru vastu püsiv nähtus. See aga viimast ei kõiguta ning too ei ole veel oma sõprade leidmise lootust maha matnud.