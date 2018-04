Fotod: Haapsalus sadas pesast alla pöialpoisisuurune oravapoeg

Piretile oli varem antud soovitus, et ta ei sekkuks ja et oravaema tuleb ja viib poja pessa tagasi. Emalooma aga ei tulnudki ning hilisõhtul otsustas ta Metsloomaühinguga ühendust võtta.

Metsloomaühing saab seniste kogemuste põhjal kinnitada, et oravaemad ei tulegi tavaliselt alla kukkunud poegadele järele. Oravapojad jahtuvad Eesti jahedate ilmadega väga kiiresti ning vale kehatemperatuuriga oravapoega ema enam pessa tagasi ei vii. Samuti ei vii emad pessa tagasi poegi, kes on vigastada saanud.

Gabrieli sõnul on väike orav tubli — vigastusi tal ei ole, isu on hea ning kõik eluks vajalikud funktsioonid toimivad. Tegemist on väikese oravapoisiga, kes kaalub vaid 45 grammi ning keda tuleb toita iga kahe-kolme tunni tagant. Seni pole veel kindel, kas õues külmetamine tekitas oravapojale komplikatsioone, ent Vodolaztšenko on ka varem kõiksugu metsloomi elule turgutanud ning annab oravapoja aitamiseks oma parima.