Sel pühapäeval saab Tallinna loomaaias proovida «naaritsajahti»

Tallinna loomaaed tähistab pühapäeval, 22. aprillil algusega kell 11 naaritsatele pühendatud päeva. Naaritsapäeval toimuvad ekskursioonid liigikaitse laborisse, kus asub ka naaritsate paljunduskeskus. Kiiremad registreerujad saavad proovida «naaritsajahti» ehk kuidas looduses raadiosaatjaga naaritsaid otsida, väiksemad perepäevale tulijad on aga oodatud töötuppa naaritsaid meisterdama. Bioloogiahuvilised saavad töötoas uurida naaritsa toitumist ja nupukamatel on võimalus end proovile panna mälumängus. Lisaks kuulutatakse välja joonistusvõistluse «Eesti 100 naaritsat» võitja.

Näitusel eksponeeritakse naaritsa (in situ ja ex situ) kaitsetegevuses kasutatavaid esemeid.

3) « Bioloogi töötuba: Mida naarits söönud on? »

Mälumängu võistkondade suurus on 1-4 inimest.

Perepäeval on kohal ka heategevuslik Lutreola liigikaitsebutiik koos naaritsateemaliste meenetega ja avatud on annetuskast, et toetada naaritsate uurimiseks vajalike rajakaamerate soetamist.