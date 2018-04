Uued salavideod: hiigelrebaste piinad Soomes jätkuvad

«Analoogne materjal avaldati ka eelmisel aastal. Uus materjal on seega tõestuseks, et Soome karusloomafarmides ei ole hoolimata rahvusvahelisest meelepahast ning protestidest ja meedia suurest tähelepanust mitte midagi muutunud,» ütles loomade eestkoste organisatsiooni MTÜ Loomus juhataja Kadri Taperson. «Karusloomafarmide eesmärk on kasum loomade heaolu hinnaga — mida suurem nahk, seda suurem tulu.»

Oikeutta eläimille esindaja Kristo Muurimaa hinnangul on karusloomafarmid Soome häbiplekk. «Sama saab öelda ka Eesti kohta. Põllumajandusloomade pidamises on suuri probleeme olenemata riigist või liigist. Karusloomakasvanduste probleemid on meie ühiskonnas nii üheselt mõistetavad, et see ühine arusaam tuleks kinnitada seadusandliku keeluga,» leidis Taperson.