Päevakäpp: hurmurpoiss Oskarsi koduootus on veninud liiga pikaks

Oskars on üks tõeliselt muhe poiss, keda nähes lihtsalt tekib maailmatu suur tung teda kaisutada... ja musitada... ja ninamusisid anda... ja sületada. Oeh, kuidas tahaks iga päev Oskarsit nunnutada! Ja nüüd on Sul selleks võimalus! Just Sina võid olla see õnnelik, kellel on privileeg Oskarsile päriskodu pakkuda!