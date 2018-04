Imearmas video: uudishimulikud hüäänikutsikad käisid safaril osalejatega tutvumas

Van der Merwe'i sõnul tulevad väikesed hüäänid pea alati autode juurde, kui need nende pesapaikade läheduses peatuvad. Neid meelitab autode juurde nende hea lõhnataju — on vältimatu, et safari läbimise ajal jäävad masina külge teiste loomade väljaheidete lõhnad ning hüäänidele pakub see palju huvi.