Hüljatud taluloomade varjupaik püsib elus vaid heasüdamlike loomapidajate abil

Seitsmesed käisid külas naisel, kelle suur loomaarmastus ja lahke süda on viinud ta olukorda, kus ta elab koos ligi 400 erineva looma ja linnuga. Hüljatud taluloomi on Eestimaa peal aga niivõrd palju, et perenaisel jääb pansionaadis varsti kitsaks. Suveks on loomarantšosse appi oodatud aga kõik huvilised.