Üllatav tõde: metsloomade populaarsus tekitab neile kahju

Karismaatiliste loomade seltskonda kuuluvad näiteks lõvid, elevandid ja tiigrid ehk loomad, kes on tihti erinevate kampaaniate reklaaminäod ning paljude brändide sümbolid. Uuringu läbiviijad kahtlustavad, et selliste loomade tihe nägemine jätab mulje, et nende olukord on soodne.

Uuringu autor Franck Courchamp ja tema meeskond lõid veebiküsitluse, mis oli saadaval neljas erinevas keeles ning levitasid küsimustikku ka koolides. Uuringus osalejatel paluti nimetada loomaliigid, kes nende arust olid kõige karismaatilisemad ning esikümne hulka jõudsid lõpuks tiigrid, lõvid, elevandid, kaelkirjakud, leopardid, hiidpandad, gepardid, jääkarud ja hundid.

Uurijad panid kokku ka vabatahtlike meeskonna, mille liikmed analüüsisid nädala jooksul «virtuaalseid kohtumisi» loomadega ehk seda, kui tihti nad karismaatilisi loomi meedias nägid. Ühe päeva jooksul nägid vabatahtlikud keskmiselt 4,4 lõvi ning uurijad järeldasid, et aasta jooksul näevad inimesed Aafrikas elavate lõvide hulgast kaks kuni kolm korda rohkem virtuaallõvisid.

Courchampi arvates mõjutab selline reklaam inimeste alateadvust ja paneb nad arvama, et nende loomade olukord looduses ei ole trööstitu ning karismaatiliste liikide isendeid on külluslikult. Tõde on aga, et üheksa kümnest karismaatilisest loomaliigist on hävimisohus. Uurija sõnul aitaks olukorda parandada omamoodi autoriõigused — kui mõni firma tahaks oma reklaamikampaanias kasutada fotot kaelkirjakust, peaks see annetama raha mõnele kaelkirjakute päästmisega tegelevale vabaühendusele.

«Selline teguviis ei ole ebarealistlik,» arvas Courchamp. «Autofirma Jaguar on partnerlusse astunud kaslasi kaitseva organisatsiooniga Panthera ning rõivabränd Lacoste kasutas hiljutises kampaanias oma krokodillilogo asemel ohustatud loomaliikide siluette.»