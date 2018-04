Aita abivajajat: pere poolt hüljatud kassipoiss Miku päästeti elu hammasrataste vahelt

Aga söögikohas töötatakse vahetustega ja mitte alati ei olnud neid tüdrukuid tööl. See tähendas, et Miku pidi ootama tänaval, kus tuli ellujäämiseks ka kakelda.Tänu neile tüdrukutele jõudis Miku lugu aga Eesti Kassisõprade Kogukond MTÜ liikmeteni ning tänaseks ongi Miku just nende hoole all.