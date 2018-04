Päevakäpp: külmast lumehangest leitud Marleeni ootus on kestnud poolteist aastat

Marleen mõtiskleb, kas keegi üldse tuleb kunagi teda vaatama ja kas keegi viib ta koju, võtab osaks enda perekonnast? Selle pooleteise aasta jooksul on ta näinud, kuidas inimesed tulevad, valivad omale lemmiku ning viivad ühes endaga koju. Ükshaaval kaovad sõbrad ja tuttavad näod. Kuidas me ometi leiaksime ka Marleenile kodu?

Ühel õhtul tuleb üks vabatahtlik, järgmisel õhtul teine vabatahtlik. Kuid üks karvakera igatseb ometi stabiilsust, inimest, kes tuleb igal õhtul — tunda, et see ongi see inimene, kes tema eest hoolitseb ning teda enam kunagi ei jäta. Ning Marleenil on, mida vastu anda, kui oled tema usalduse võitnud.