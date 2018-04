Mäger, siil või keegi kolmas: kellest võiks saada Eesti rahvusloom?

Meie naabermaad on meist selles osas ette jõudnud ja oma rahvuslooma valiku teinud. Nii on näiteks Rootsi rahvusloomaks põder ning Soomes ja Venemaal tiitlit kandmas pruunkaru. Seetõttu pakutavas valikus neid loomi pole. Rahvusloom peaks olema omane, tavaline, äratuntav ja armastatud liik, kellega võiks looduses kartmatult kohtuda ning kelle kaudu saaks edastada sõnumi, et kaitset ja hoidu väärivad ka tavalised, mitte ainult haruldased, liigid.

Kobras

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane/Scanpix

Kobras on Eesti suurim näriline, kelle karvastiku värvus varieerib helepruunist mustani. Kobras on äratuntav pika lapiku saba ning kollaste pikkade kaardus lõikehammaste järgi. Reklaaminägu hammaste korrashoidu reklaamivatele toodetele. Tegemist meil põlise liigiga, kes 19. sajandil hävitati, ent tuli tagasi eelmise sajandi keskpaiku ning on saanud meil tavaliseks liigiks. Kodu ja peret hoidev suure töötahtega liik. Toidu saamiseks võimeline erinevas jämeduses puid langetama. Hämmastavalt viljakas ehitaja ja kas mitte inimene ise pole võtnud kopralt üle kanalite kaevamise ning tammide ehitamise kunsti. Hästi äratuntavad on looduses kopra poolt ehitatud kuhilpesad.

Mäger

FOTO: Ben Birchall/PA Wire/PA Images/Scanpix

Mäger on Eestis laialt levinud. Hästi äratuntav koonul paiknevate eespool silma algavate laiade mustade vöötide järgi. Samas väga elukohatruu ning pidevalt oma elupaika korrastav ja arendav loom, millest annavad aimu aastakümneid kestvad suured urgude süsteemid ehk linnakud. Armastab vaikust ja rahu, kuigi kipub vahetevahel eluaset sättima inimeste poolt mahajäetud või vähese kasutusega hoonetesse. Kõigesööja, talvel tavatseb teha taliuinakut. Mägra rasv on olulist osa etendanud rahvameditsiinis. Rahvajuttudes tasakaalukas loomadevaheliste vastuolude lahendaja. 2016 a. valitud aasta loomaks.

Rebane

FOTO: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Rebane on meie aladel üks vanem inimesega kooselav liik, kes on hästi äratuntav. Sagedane külaline ka suurlinnades, hea kohanemisvõimega parajalt tark ning ettevaatlik loom. Värvus varieerub kollakaspruunist punakaspruunini. Eesti kultuuris tuntud tegelane rahvajuttudes ning lasteraamatutes, esindades uudishimulikku, kavalat ning arukat looma. Endistel aegadel on toodud inimeste poolt rebasekutsikaid koju ning neid ka kasvatatud. Kiindub ruttu oma kasvatajasse, kuid metslooma kombeid ei jäta.

Siil

FOTO: PEETER K?MMEL/SAKALA/Scanpix

Siil on üks vanemaid imetajaid. Ainus meie loomadest, kelle keha katab okkaline nahk (okkaid ~16 000). Külma aastaaja veedab mõnusasti taliuinakut tehes. Kuna armastab vaheldusrikkaid elupaiku — metsaservi, leht- ja segametsi, puisniite, parke, aedu, kalmistuid, satub ta sagedasti inimeste vaatevälja. Harjuvad kergesti inimestega. Liigub mügisedes saagijahil, oskab vilistada ning omaette elamus on vaadelda siilide kuramaaži. Kuidas nad seda ikkagi teevad? Eesti kultuuris on siil tuntud targa nõuandjana rahvuseeposest «Kalevipoeg».

Hunt

FOTO: Juan José González Vega (Wikimedia Commons)

Hunt on välimuselt väga sarnane suure hundikoeraga, kuid koon on tömbim ja pea laiem. Saba liikumisel sorgus. Levinud kogu Eestis, eelistatud elupaikadeks on siiski suuremad metsa- ja rabamassiivid. Eesti rahvajuttude keskne tegelane, kuid erinevalt rebasest, erilise arukusega seal ei hiilga. Tegelikult on tegemist väga ettevaatliku ja targa loomaga. Vähesed on metsas hunti näinud, veel vähesemad saavad teda oma tuttavatele näidata. Metsausk on eestlastele omane ja ka hunt vaatab alati metsa poole. Üldiselt tänapäeva kultuuris väga vastuoluline loom. 2013. a valiti hunt aasta loomaks.

Metskits

FOTO: Vasily Fedosenko/Reuters/Scanpix