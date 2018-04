Homme saab Haaberstis näha trikitavaid rotte

Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgensoni sõnul on Haabersti noortekeskus korraldanud lemmikloomapäevi mitu korda ja need on osutunud väga populaarseks. «Varem on noortekeskuses külas käinud roomajad, pimedate juhtkoerad, tuhkrud, küülikud ja muud vahvad tegelased,» ütles Jürgenson. «Lemmikloomapäeval tutvustatakse lastele ja noortele erinevaid lemmikloomi ning räägitakse, mismoodi tuleb nende eest hoolt kanda. Õpetatakse, kuidas loomaga vastutustundlikult käituda, sest lemmikloom vajab pidevat tähelepanu, toitmist, mängimist ja õpetamist.»