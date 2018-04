Rocca al Mare promenaadist sai üks Tallinna paremaid linnuvaatluspaiku

Linnuvaatlustorn on ehitatud Stroomi – Rocca al Mare kergliiklustee äärde kõrgendikule, mistõttu on torni absoluutne kõrgus ligi 13 meetrit. Torni asukoht valiti koostöös Tallinna Linnuklubi liikmetega. Tegu on Tallinna ühe parima linnuvaatluskohaga, kuna Rocca al Mare paikneb lindude nn Lääne-Tallinna rändeteel. See on ka oluline peatumispaik ja toitumisala kaitsealustele lindudele. Mustjõe rohealal on märgatud 189 linnuliiki, sh 63 kaitsealust liiki.

«Peamiselt intensiivse metsamajanduse tõttu kaob Eestis umbkaudu 60 000 linnupaari aastas. See on indikaator meie keskkonnaseisundi üldisest halvenemisest,» ütles abilinnapea Züleyxa Izmailova. «Mul on väga hea meel, et Tallinnas tekib juurde loodusturismi ja -hariduse võimalusi.»

Linnutorni kõrvale on paigaldatud ka teabetahvel, mis annab promenaadil liikujatele infot Mustjõe roheala elurikkusest, sh lindudest, tolmeldajatest, nahkhiirtest ja liblikatest. «Rocca al Mare linnuvaatlustorn ja sarnased projektid aitavad inimesi looduskeskkonnale lähendada. Panustades enda keskkonnaalastesse teadmistesse ja kogemustesse, suudame ka muuta oma käitumisharjumusi jätkusuutlikumaks,» lisas Izmailova.

Mustjõe linnutorni teeb unikaalseks asjaolu, et selle konstruktsioon on jäik ja piisavalt massiivne, minimeerides võimalikke tuulest ja inimeste liikumisest tekitatud kõikumisi. See võimaldab linnuhuvilistel statiivil fotografeerimist. Tornis võib korraga viibida 20 inimest.