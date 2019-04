Huvitav teada: sinu kassi mjäu on mõeldud ainult sulle

Fraas «kass, kes kõnnib omapead» ei ole tekkinud asjata, sest kassidel on suurepärane oskus jätta mulje, et nad ei hooli inimestest karvavõrdki. Tegu on aga näitemänguga — täiskasvanud kassid üksteisega suheldes näugumist ei kasuta ning see tähendab seda, et need häälitsused on mõeldud sulle.

Kassipojad on tõeliselt häälekad ja seda muidugi selleks, et tõmmata oma ema tähelepanu ning nõuda toitu, ema soojust või anda teada, et nad on ema silmist kaotanud. Suuremaks sirgudes lõppeb omavaheline verbaalne suhtlus ning üldjuhul häälitsevad kassid üksteise suunas vaid jooksuajal.

Nagu kassipojapiuksatused, on ka täiskasvanud kasside mjäud mõeldud millegi saamiseks. Olgu selleks siis mõne suletud ukse avamine, mõnus sügamine või tühja sööginõu täitmine — kassi mjäu on kujundatud sinu südame sulatamiseks, et sinu neljajalgne sõber oma tahtmise saaks.