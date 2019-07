Tähelepanu, kassiomanik: üks väike viga võib su lemmikule saatuslikuks saada

Me kõik tahame soojade ilmadega natukene kauem aknaid lahti hoida ning mahedat kevadõhku hingata. Kuidas ennetada, et armastatud pereliige akna kaudu kaotsi ei läheks?

Kassid on ohu tajumises väikelapse tasemel ega oska kõrgusi karta. Akende ette saab paigaldada metallist võre, mis oleks puidust raamiga püsivalt akna külge kinnitatud. Kindlasti tuleks vältida sääsevõrku, kuna mitmed kassid armastavad mööda võrku üles ronida ning sääsevõrk puruneb kassi raskuse all kergesti.

Rõdudele ei tasuks kassi üldse lubada, kuid kui seda siiski juba tehakse, siis samuti vaid pererahva hoolsa järelevalve all ning panna tähele, et ka kõrgematel korrustel võib kiisu tähelepanu hajuda — ta võib linnule järele hüpata ning kukkuda. Ka rõdude jaoks müüakse võrke, millega oma lemmiku kukkumist ennetada. Ära luba kunagi kassil omapäi rõdul olla. See, et ta pole siiani rõdult alla hüpanud, ei tähenda, et ta ei võiks seda teha.