Loomakaitsjad kutsuvad lihavõttepühade eel ostma vabapidamiskanade mune

«Lihavõtted on püha, kus eestlased tarbivad aasta lõikes kõige rohkem mune,» sõnas loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad president Kristina Mering. «Kutsume üles eelistama vabalt peetavate kanade mune, et sel ilusal kevadpühal anda positiivne sõnum, et kanad ei kuulu puuridesse,»

«Igal munal on tempel, mille järgi saab teada, kas kanad on elanud kitsastes traatpuurides või saanud vabalt liikuda,» õpetas Mering. «Koodi esimene number annab selle kohta infot: 0 - mahemunad; 1 - vabalt peetavate kanade munad; 2 - õrrekanade munad; 3 - puurispeetavate kanade munad. Kutsume eelistama 0 või 1 märgistusega mune, mille tootmisel on kanadele tagatud suurem heaolu.»

Mering nentis, et puurikanade elutingimused ei lase neil tegeleda liigiomaste tegevustega nagu siblimine ja liivavannide võtmine. Kanad elavad mitmekümnekesi ühes puuris, kus ühe kana jagu on umbes A4-paberi suuruse pinna jagu ruumi. Nad ei saa tiibu sirutada ning kaotavad teiste lindude ja puuriseinte vastu hõõrudes oma sulgi. «Seetõttu kutsume üles tarbijaid märku andma, et selline kanade pidamise viis munatootmises kuulub minevikku ning kanadele tuleb tagada paremad elutingimused,» ütles Mering. «Ka paljud ettevõtted Eestis ja välismaal on selle sõnumiga nõus ning Eestis on Rimi ja Maxima teatanud otsusest loobuda puurikanade munade müügist aastaks 2025. Töötame hetkel ka teiste suurte ettevõtetega Eestis, kes sama otsust plaanivad vastu võtta.»

Loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad vabatahtlike tiim jagab sel nädalal iga päev Tallinna ja Tartu kaupluste ees lendlehti infoga, kuidas lugeda munadel olevaid koode, et eelistada vabalt peetavate kanade mune. Lisaks jagavad vabatahtlikud huvilistele selgitusi erinevate munatootmise viiside kohta.