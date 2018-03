Sel laupäeval toimub Tallinna Loomaaia tiigrite jaoks heategevuslik perepäev

Perepäev toimub sel laupäeval, 3. märtsil algusega kell 12 Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuses (loomaaia läänevärav, Ehitajate tee 150) koostöös Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsiga. Kavas on tutvustada uue Tiigrioru plaane ja pakkuda palju põnevat lastele. Toimub lõbus heategevuslik võistlus küpsisemüügis, milles pistavad rinda Loomaaia Sõprade Selts ja Elisa Eesti müügitiim. Meeleoluka etteastega esineb ansambel Karavan.

3. märtsil tähistatakse ka maailma eluslooduse päeva (World Wildlife Day), mis on sel aastal pühendatud suurtele kaslastele. Seepärast saab perepäeval lisaks tiigrile lähemalt tutvuda ka loomaaia teise suure kaslase — amuuri leopardiga.

Kõigile tiigrikostüümis külastajatele on loomaaia pilet sel päeval poole hinnaga. Päeva juhivad lõbusad tiiger ja jääkaru. Avatud on Mati Kaalu infopunkt, kus saab vastuse kõigile tiigriteemalistele küsimustele. Loomulikult on avatud ka annetuskast.