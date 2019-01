Krõbe pakane kohal: nii saad kõige paremini aidata aialinde

Lindude jaoks üles pandud toidumajades ja -laudadel peab alati midagi võtta olema. Kõige targem on toit välja seada õhtul, et hommikul saabuvad linnud koheselt millegiga maiustada saaks.

Lindudel on seda lisatoitu praegu väga väga vaja. Aidake neil külmad ilmad üle elada ja vastu pidada. Kakud on linna kolinud, sest põldhiired on otsas ja ka nemad on söödamajadele väga lähedal. Ei ole ime kui mõni on peki küljes kinni, et seda nosida.»