Loomaarstid: vaimustus lameda näoga lemmikloomade üle peab lõppema

Lameda näoga koerte ja kasside trend ei ole kuhugi kadumas — mopsid, prantsuse buldogid ja pärsia kassid on jätkuvalt populaarsed ning see populaarsus on probleemne. Briti Veterinaaride Ühing avaldas lausa üleskutse loobuda lömmis näoga loomade piltide kasutamisest õnnitluskaartidel ja reklaamis, sest nende populaarsuse kasvu tuleb vältida.

Lamedate koonudega koerte terviseprobleeme on laialdaselt kajastatud: nende kitsad hingetorud ja ninasõõrmed raskendavad hingamist, nende suured silmad on haigustele vastuvõtlikumad ning tiined loomad vajavad suurte peadega kutsikate sünnitamiseks tihti keisrilõiget.

Isegi probleemidest rääkimine pole selliste tõugude populaarsust kahandanud ning inimeste soov lamedaid nägusid aretada on laienenud ka kassidele ja küülikutele. «Me oleme jõudnud etappi, kus paljudel pärsia kassidel puudub ninaprofiil, sest nende näod on niivõrd lamedad,» nentis Inglismaa veterinaar ja loomateadlane Andy Sparkes. «Neil loomadel on probleeme hingamise ja söömisega, ent sellegipoolest on pärsia kassid Suurbritannias viie populaarsema kassitõu hulgas.» Lameda koonuga küülikutel on aga lõuaprobleemid ning nende hambad ei kasva kohakuti, mis omakorda põhjustab valu ja põletikku.

Ei saa eitada, et suured silmad ja tömp koon näevad armsad välja ning on suurepärased ka sotsiaalmeedias — Instagramis on teemaviite #frenchbulldog ehk prantsuse buldog kohta tehtud rohkem kui 15 miljonit postitust ning ennustatakse, et viimasest saab peagi Suurbritannia populaarseim koeratõug.