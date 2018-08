Hea mõelda: milline lemmikloom sobib sinu koju?

Hangi erinevate lemmikloomaliikide ja -tõugude kohta võimalikult palju infot ning veendu, et loom sobiks sinu koju ja perre mitte ainult armsa olemise ning diivaniga hästi kokku sobiva kasuka, vaid ka oma iseloomu ja vajaduste poolest. Näiteks enamasti just lastele lemmikuteks võetud hamstrid vajavad päevasel ajal pikka und ning armastavad süllevõtmise ja lastega mängimise asemel hoopiski segamatult oma puuris toimetada.

Ka koeratõud on väga erinevad: kui mõned sobivad elama ka väikesesse korterisse, vajavad teised igapäevaseks täisväärtuslikuks eluks suurt aeda; ühed sobivad lastega kokku hästi, teised eelistavad täiskasvanuid. Infot erinevate loomaliikide iseloomude ja pidamistingimuste kohta leiad internetist, aga ka lemmikloomahuvilistele mõeldud raamatutest, mis on kättesaadavad raamatukogudest ja -poodidest.

Mõtle läbi, kas sinu perre sobiks loomapoeg või pigem täiskasvanud lemmikloom. Väikesed loomapojad on enamasti armsad ja on rõõm näha neid üles kasvamas, ent täiskasvanud lemmiku võtmisel on omad teised eelised. Vanema looma iseloom on väljakujunenud, loomapoja tulevast iseloomu on aga raskem ette ennustada ning võib olla pettumuseks kui loodetav süleloom ei olegi lõpuks nõus ise sülle tulema. Kui peres on väikeseid lapsi, tasub tihti otsustada vanema ja tasakaalukama, kuigi samas ka mänguhimulise ja sotsiaalse looma kasuks. Lapse ja loomapoja omavahelised mängud võivad lõppeda ühe või teise osapoole haiget saamisega.