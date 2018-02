Unikaalne võimalus: homme saab Tallinna Loomaaeda minna pärast sulgemisaega

Põhjavärava piletikassa avatakse kell 17 vaid pooleks tunniks neile, kes sündmusel osalevad. Polaariumis on jääkaru infolaud, kus loodushariduse spetsialistid vastavad küsimustele, soojas jääkaru ekspositsioonimajas leiab interaktiivset infot ja mänge. Lisaks saab soetada heategevuslikke jääkaruteemalisi meeneid.

Soovitame siseneda põhjaväravast (Paldiski mnt 145), sest jääkarude ekspositsioon asub seal lähedal. Põhjavärava piletikassa on avatud kell 17 -17-30. Lääneväravas (Ehitajate tee 150) on avatud piletiautomaat kell 17 -17.30, kuid sealt sisenedes ole valmis pikemaks jalutuskäiguks.

Kui ilmataat miinuskraadidega liiga heldeks peaks minema, saab end alati soojas jääkaru ekspositsioonimajas mõnusalt tunda. Kui sa veel ei ole uues polaariumis käinud, on see õhtu just sulle!