Hea teada: kuidas oma kutsa hammaste eest hoolitseda

Alusta hammaste harjamisega varakult

Kutsikaeas koerad on uutele asjadele vastuvõtlikumad ning seetõttu tuleks neid kiirelt hammaste harjamisega harjutama hakata. Tegu on koerte jaoks kahtlemata ebatavalise sensatsiooniga, ent neile tuleb näidata, et hambapesu ei ole mitte midagi hirmsat. See on ka suurepärane võimalus oma neljajalgse sõbraga aega veeta ning samal ajal tema tervise eest hoolt kanda. Kui sul on aga vanem koer, ei tasu muretseda — ka teda on võimalik hambapesuga harjutada.

Muuda hambapesu rutiini osaks

Ideaalis tuleks koera hambaid harjata iga päev, kuid kui see ei ole võimalik, piisab ka mõnest korrast nädalas. Hambapesu peaks ette võtma iga päev samal ajal ja samas kohas ning näitama seda kui midagi lõbusat — võib juhtuda, et mingil hetkel hakkab su koer ise meelde tuletama, et aeg on suuhügieeniga tegeleda ning ta ei pea seda tüütuks ülesandeks.

Olenemata koera vanusest alusta väikeste sammudega: lase koeral hambapastat esialgu oma sõrmelt või hambaharjalt maitsta ning harja vaid mõnda tema hammastest. Loomulikult ei tohi siinkohal kasutada inimestele mõeldud hambapastat, sest see ei pruugi lemmikute tervisele hästi mõjuda. Kui harjamissessioon läbi saab, paku oma koerale maiust, et teda kiita.

Aja ja piisava harjutamisega peaks su koer lõpuks hambapesule vastuvõtlik olema ning laskma sul terve oma suu puhtaks küürida. Koertele piisab aga vaid hammaste välimiste pindade pesust, sest nende keel hoiab tagumised küljed puhtana.

Kasuta harjamiste vahel hambaid puhastavat koeratoitu

Koerte jaoks on välja töötatud mitmeid eri toiduvalikuid, mille koostisosad aitavad kaasa hambakatu ja -kivi ära hoidmisele ja eemaldamisele. Üldjuhul on need tavalistest koerakrõbinatest suuremad ning teistsuguse tekstuuriga ja töötavad kui käsnad, mis su koera hambaid puhastavad. Kindlasti konsulteeri enne uue toidu kasutamist veterinaariga, kes su koerale parimaid valikuid soovitada oskab.

Vii oma kutsa regulaarselt kontrolli