Aita leida! Pärnumaal kaduma läinud koera eest on väljas kopsakas vaevatasu

Enzo lahkus 2. veebruaril oma koduaiast ning tema jäljed suundusid Urumarjalt Sindi poole. Kutsa perenaise Lilian Vapperi sõnul on kõik saabunud vihjed koera asukoha kohta läbi kontrollitud, ent seni ei ole otsingud tulemusi andnud. Fookuses on enim justnimelt Sindi piirkond, ent välistatud pole ka Are, Pulli ja Tori.

«Oleme nendel päevadel kohanud palju häid ja hoolivaid inimesi, kes tõesti väga püüavad aidata,» kirjutas Vapper Facebookis «Aina sagedamini saame kohalikega vesteldes tagasisidet mitte välistada võimalust, et koera võidakse meelega kinni hoida. Ei tahaks halvasti arvata, kuid kõik on võimalik.» Seetõttu pani naine ka inimestele südamele silmad lahti hoida — ehk on kellegi naabri koduaeda hiljuti tekkinud suurt kasvu valge, rosinasilmne koer. Info Enzo kadumise kohta on nüüdseks edastatud ka Soome ja Lätti, sest keegi võis koera auto peale võtta ning kaugele sõidutada.