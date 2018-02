Maaeluministeerium: loomade avalikul näitamisel tuleb tagada nende heaolu

«Määruse eesmärk on tagada see, et avalikult saaks näidata ainult neid loomi, kelle heaoluks vajalikud tingimused on täidetud,» ütles maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai. «Igale loomale peab olema tagatud talle liigiomane liikumisvõimalus, hooldus ja vajaliku sööda olemasolu.»

Eelnõu väljatöötamise vajadus on tingitud asjaolust, et loomakaitseseaduses jõustub 1. juunil 2018 muudatus, mille eesmärk on tagada avalikult näidatavate loomade parem kaitse ja heaolu. Muudatuse kohaselt on avalikul näitamisel mujal kui tegevusloaga loomaaias lubatud kasutada looma, kelle liigiomased käitumisharjumused või eluviis seda võimaldavad ilma looma tervist kahjustamata.