Video: hüppamist harjutav kängurupoeg on sulatanud miljoneid südameid

Barns päästab orvuks jäänud kängurupoegi ja viimased kuu aega on ta Bradleyt, kelle ema auto alla jäi, pehmes padjapüüris kaasas kandnud. Väike känguru saab oma turvalisest pesast iga päev mõneks minutiks välja, et hüppamist harjutada ning lihaseid tugevdada. Barnsi naise Tahnee sõnul teevad Bradley-vanused vabas looduses elavad kängurupojad täpselt samamoodi ning veedavad suurema osa ajast oma ema kukrus.

«Bradley on Chrisi täielikult omaks võtnud ning näeb teda oma emana,» rääkis Tahnee Barns. «Videos käitub Chris samamoodi, nagu metsikud kängurud — ta astub poja juurest väikeste sammudega eemale, et too talle järgi hüpata üritaks.»

Tahnee kinnitas, et kuigi videost tundub Bradley tagasihoidlikuna, on tal tegelikult vägagi seltsiv iseloom ning talle meeldib inimeste seltskonnas aega veeta. «Me oleme sadu kängurupoegi hüppama harjutanud, ent see vaatepilt sulatab ikka ja jälle meie südameid,» rääkis naine.